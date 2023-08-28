Решетникова Ольга Александровна так и останется безнаказанной за дискредитацию.всего! Тут очередная диверсия произошла в системе российского образования против наших детей.
"Очередная диверсия против наших детей". Теперь отличились составители ЕГЭ – чиновники из ФИПИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
Чтоб выростить "иванов, родства не помнящих". Зачем великая русская литеоатура? Надо продвигать писак из "угнетённых народов"... А то, что этих "мастеров литературного творчества" не было бы ( от слова СОВСЕМ!!!) если бы не политика СССР - развивать (!!!!) малые народы.. Но мозги промыли и продолжают промывать в режиме "25Х7"...
Ответить
17 мин.
Борис Леонтьев
Если уж певцам и актрисулькам присваивают звание иноагента, то данная дама это не просто какой-то там агент. Она является главным резидентом западных спецслужб в России и поступать с ней надо как с организатором вражеской шпионско-диверсионной сети.
Ответить
4 мин.
vitaly yanushkevich
Решетникова, сама- то знает что есть такие поэты Пушкин, Лермонтов, Державин, Некрасов, если не знает, нужно посадить за решетку и дать побольше времени, чтобы прочитала и выучила стихи и поэмы этих поэтов и писателей.
Ответить
42 сек.
Свежие комментарии