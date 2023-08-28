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  • vitaly yanushkevich
    Решетникова, сама- то знает что есть такие поэты Пушкин, Лермонтов, Державин, Некрасов, если не знает, нужно посадить..."Очередная диверс...
  • Борис Леонтьев
    Если уж певцам и актрисулькам присваивают звание иноагента, то данная дама это не просто какой-то там агент. Она явля..."Очередная диверс...
  • Malina
    Чтоб выростить "иванов, родства не помнящих". Зачем великая русская литеоатура? Надо продвигать  писак из "угнетённых..."Очередная диверс...

"Очередная диверсия против наших детей". Теперь отличились составители ЕГЭ – чиновники из ФИПИ

"Очередная диверсия против наших детей". Теперь отличились составители ЕГЭ – чиновники из ФИПИ

Решетникова Ольга Александровна так и останется безнаказанной за дискредитацию.всего! Тут очередная диверсия произошла в системе российского образования против наших детей.

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Комментарии
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Malina
Чтоб выростить &quot;иванов, родства не помнящих&quot;. Зачем великая русская литеоатура? Надо продвигать  писак из &quot;угнетённых народов&quot;... А то, что этих &quot;мастеров литературного творчества&quot; не было бы ( от слова СОВСЕМ!!!) если бы не политика СССР - развивать (!!!!) малые народы.. Но мозги промыли и продолжают промывать в режиме &quot;25Х7&quot;...
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17 мин.
Борис Леонтьев
Если уж певцам и актрисулькам присваивают звание иноагента, то данная дама это не просто какой-то там агент. Она является главным резидентом западных спецслужб в России и поступать с ней надо как с организатором вражеской шпионско-диверсионной сети.
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4 мин.
vitaly yanushkevich
Решетникова, сама- то знает что есть такие поэты Пушкин, Лермонтов, Державин, Некрасов, если не знает, нужно посадить за решетку и дать побольше времени, чтобы прочитала и выучила стихи и поэмы этих поэтов и писателей.
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42 сек.

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