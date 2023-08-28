"Очередная диверсия против наших детей". Теперь отличились составители ЕГЭ – чиновники из ФИПИ

M Malina Чтоб выростить "иванов, родства не помнящих". Зачем великая русская литеоатура? Надо продвигать писак из "угнетённых народов"... А то, что этих "мастеров литературного творчества" не было бы ( от слова СОВСЕМ!!!) если бы не политика СССР - развивать (!!!!) малые народы.. Но мозги промыли и продолжают промывать в режиме "25Х7"...

Борис Леонтьев Если уж певцам и актрисулькам присваивают звание иноагента, то данная дама это не просто какой-то там агент. Она является главным резидентом западных спецслужб в России и поступать с ней надо как с организатором вражеской шпионско-диверсионной сети.