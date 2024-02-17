Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Битва сельхознадзоров

Битва сельхознадзоров

Эквадор сдал назад — президент страны Даниэль Нобоа пообещал нашему послу, что не станет передавать США российскую военную технику для отправки на Украину.

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Комментарии
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Галина Чужая
США импортируют из Эквадора бананов  всего на 450 млн долларов. Так что это не составит для Эквадора никаких потерь. А Россия около 900 млн.
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Балу -
А муха-то куда делась?...
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Silver Kont
Решила остаться дома, до нового скандала...
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