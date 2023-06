Галактика новых возможностей: экшен с открытым миром Star Wars Outlaws от авторов The Division позволит провернуть «одно из величайших ограблений в истории»Издательство Ubisoft и разработчики из Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, серия The Division) на шоу Xbox Games Showcase представили дебютный трейлер своей игры по «Звёздным войнам», подтверждённой ещё в начале 2021 года.