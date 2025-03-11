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Царьград

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Центробанк России продал юани на сумму 6 млрд рублей в марте 2025 года

Центробанк России продал юани на сумму 6 млрд рублей в марте 2025 года

Банк России продал юани на сумму 6 млрд рублей, проведя расчеты на 10 марта 2025 года. Ранее он реализовал валюту на 5,5 млрд рублей с расчетами на 7 марта.

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