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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасперини об 1:1 с «Лацио»: «Аталанта» отыгралась поздновато – если бы забила раньше, могла бы и победить»

«Мы ожидали, что с «Лацио» будет тяжело, такую игру в их исполнении мы уже видели. В первом тайме они определенно выглядели лучше, мы мало что могли противопоставить их скорости, мощи и мастерству.

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