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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Антонелли – ценный актив для «Формулы-1»

Руководитель « Макларена » рассказал, какой совет может дать гонщику « Мерседеса » и действующему лидеру «Ф-1» Андреа Кими Антонелли .

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