Режим КТО введен в Курской, Белгородской и Брянской областях

Решение принято на фоне роста уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Режим контртеррористической операции объявлен в Курской, Брянской и Белгородской областях, находящихся на границе с Украиной.
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