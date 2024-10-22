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Москвича обвинили в госизмене и попытке вступить в террористические организации

Москвича обвинили в госизмене и попытке вступить в террористические организации

Следователи предъявили обвинение 18-летнему москвичу Владиславу Соседко в рамках расследования уголовного дела о покушении на госизмену, а также попытке вступить в запрещённые в России террористические организации.

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