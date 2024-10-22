Москвича обвинили в госизмене и попытке вступить в террористические организации

Следователи предъявили обвинение 18-летнему москвичу Владиславу Соседко в рамках расследования уголовного дела о покушении на госизмену, а также попытке вступить в запрещённые в России террористические организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии