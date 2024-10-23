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Любовь к России и спорту объединяет

Любовь к России и спорту объединяет

Тысячу шопперов с цитатами из выступлений политиков раздали на форуме в Уфе. С 17 по 19 октября в Уфе проходило одно из главных событий в спортивной отрасли — международный форум «Россия — спортивная держава».

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