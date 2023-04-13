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В Брянске начался суд над экс-директором филармонии Галиной Основиной

В Брянске начался суд над экс-директором филармонии Галиной Основиной

Представитель гособвинения отметил, что Галина Основина обвиняется в 9 преступлениях. В своем слове она сказала, что виновной признает себя частично, закон нарушала, но взяток не брала, и просит судить ее за превышение должностных полномочий.

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