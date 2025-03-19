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"Европа развалится на наших глазах": Орбан призвал провести "чистку" либерального руководства Брюсселя

"Европа развалится на наших глазах": Орбан призвал провести "чистку" либерального руководства Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на результат работы либералов в качестве руководства ЕС в Брюсселе.

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