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Царьград

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Челябинский контрактник сбежал из зоны проведения спецоперации

Челябинский контрактник сбежал из зоны проведения спецоперации

Боец самовольно оставил воинскую часть в республике ДНР.Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил рядового к шести годам и шести месяцам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части в Донецкой народной республике (ДНР).

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