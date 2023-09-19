«Недаром помнит вся Россия». Солнце Бородина

По завершении молебна, уже «под вечер», Кутузов распорядился поставить 3-й пехотный корпус и Московское ополчение на Старой Смоленской дороге, у деревни Утица, продлив таким образом свой левый фланг.
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