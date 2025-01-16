Арест автомобиля заставил архангелогородца погасить долг по алиментам

38-летний мужчина задолжал почти 230 тысяч рублей — по решению суда он должен был отдавать четверть своих доходовИсполнительный документ, поступивший в отдел судебных приставов Исакогорского округа, стал основанием для принудительных мер.
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