Собянин: локализуем в Москве выпуск дорожных знаков

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В Москве будет проведен электронный конкурс, победитель которого получит право заключить офсетный контракт на производство дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения в столице.
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