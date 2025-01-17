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Собянин: локализуем в Москве выпуск дорожных знаков

Собянин: локализуем в Москве выпуск дорожных знаков

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В Москве будет проведен электронный конкурс, победитель которого получит право заключить офсетный контракт на производство дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения в столице.

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