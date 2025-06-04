«Кинжалы» России ударили туда, где их не ждали, Николаев в огне

Николаев стал ареной новой фазы российской высокоточной атаки. Впервые с начала специальной военной операции Москва задействовала гиперзвуковые ракеты «Кинжал» против целей, находящихся в этом южном украинском городе.
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