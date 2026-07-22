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Спорт Уик-Энд

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Останется ли Барриос в «Зените»? Агент – о будущем своего подопечного

Останется ли Барриос в «Зените»? Агент – о будущем своего подопечного

Агент Барриоса рассказал об интересе к игроку со стороны других команд Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы 32-летнего полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем», как обстоит дело с будущим его клиента в петербургском клубе.

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