Останется ли Барриос в «Зените»? Агент – о будущем своего подопечного

Агент Барриоса рассказал об интересе к игроку со стороны других команд Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы 32-летнего полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем», как обстоит дело с будущим его клиента в петербургском клубе.