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Силуанов: за полгода предотвратили вывоз 180 млн долларов

Силуанов: за полгода предотвратили вывоз 180 млн долларов

За четыре месяца 2026 года зафиксировали 291 случай попытки незаконного вывоза валюты, в результате удалось сохранить около 180 млн долларов.

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