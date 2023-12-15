Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека

Компетентные органы завели дело после обнаружения тела 56-летнего жителя города Ясного с признаками насильственной смерти, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные СУ СК РФ по Оренбургской области.
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