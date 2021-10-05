Посольство РФ обратилось к властям Франции за информацией о задержании судна в Дюнкерке

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Посольство РФ обратилось к властям Франции за информацией о задержании в порту Дюнкерка судна, на борту которого якобы находились россияне.
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