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«Скрылся с места ДТП». Большегруз сбил опоры труб во Владивостоке

«Скрылся с места ДТП». Большегруз сбил опоры труб во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестный большегруз снес опоры труб водоснабжения. Инцидент произошел на подъеме с улицы Героев-Тихоокеанцев в сторону улицы Окатовой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.

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