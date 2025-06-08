Олег Коробченко поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков Заместитель премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.
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