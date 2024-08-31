Убегавшего монаха при атаке в Курской области, ВСУ расстреляли в спину

Фото: ТАСС/Evgeniy Maloletka/Aspan Во время вынужденной эвакуации монахов из Горнальского мужского монастыря в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по спине одному из бегущих священнослужителей.
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