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Царьград

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Экс-глава Колыванского района обвинен в хищении 1,1 млн рублей

Экс-глава Колыванского района обвинен в хищении 1,1 млн рублей

В Новосибирской области задержан Евгений Артюхов, которого следствие считает причастным к хищению бюджетных средств при покупке жилого дома по завышенной цене в 2020 году.

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