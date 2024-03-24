В Венгрии предупредили о последствиях отправки западных войск на Украину

Сийярто: отправка западных войск на Украину грозит конфликтом между НАТО и РФ Отправка западных войск на Украину грозит конфликтом между НАТО и Россией, который может привести к новой мировой войне, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе радиостанции Kossuth По его мнению, некоторые западные политики «злоупотребляют пятой статьей Североатлантического договора», рассуждая об отправке войск на Украину.
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