На 90+3-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Родина» — «Спартак» (2:4) судья Данил Каширин правильно зафиксировал фол на Манфреде Угальде и назначил пенальти в пользу гостей.
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