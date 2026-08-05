Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Партию вейпов без акцизов и расходников к ним на 1 млн рублей изъяла полиция у бизнесмена в ХМАО - Югре

Партию вейпов без акцизов и расходников к ним на 1 млн рублей изъяла полиция у бизнесмена в ХМАО - Югре

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижневартовску пресекли противоправную деятельность 52-летнего бизнесмена, промышлявшего сбытом немаркированной никотинсодержащей продукции.

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