Александр Тыгин: «ЖКХ ругают за дороговизну, но треть квитанции определяет собственник»

О ключевых проблемах в отрасли ЖКХ, инвестициях татарстанцев в капитальный ремонт, региональных операторах и вывозе мусора в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.
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