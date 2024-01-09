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Конгресс: Остин должен объяснить задержку с новостями о госпитализации

Конгресс: Остин должен объяснить задержку с новостями о госпитализации

Законодатели из комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс и Адам Смит потребовали, чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации.

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