В Санкт-Петербурге 6 февраля ожидается потепление

Температура воздуха днем составит -1.-3 градуса В четверг, 6 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет небольшой, ночью местами умеренный снег, рассказали синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
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