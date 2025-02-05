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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге 6 февраля ожидается потепление

В Санкт-Петербурге 6 февраля ожидается потепление

Температура воздуха днем составит -1.-3 градуса В четверг, 6 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет небольшой, ночью местами умеренный снег, рассказали синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

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