В ливневых коллекторах Флориды обнаружили 35 видов животных, включая аллигаторов и броненосцев

Статья об исследовании флоридских экологов недавно вышла в журнале Urban Naturalist. Как рассказали авторы, камеры с магнитными креплениями находились в 33 ливневых коллекторах с февраля по май 2023 года.
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