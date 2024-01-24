Коварные планы, ложь и презрение к слабакам: что Пугачева и Галкин* скрывают о своих отношениях за закрытыми дверями

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В начале января супруги отметили двенадцатую годовщину отношений. Почему «узаконенное счастье» Пугачевой и Галкина* — не что-то иное, как пыль в глаза?Чего только не было написано об этой самой известной звездной парочке на страницах глянца, в желтой прессе, а о соцсетях и говорить нечего.

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