Евгения Буртасова завоевала Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования Кубка IBU

Российская биатлонистка Евгения Буртасова одержала победу в зачете гонок преследования Кубка IBU сезона-2021/22.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх