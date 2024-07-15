Орбан направил в ЕС свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

Премьер Венгрии передал лидерам Евросоюза план урегулирования украинского конфликтаГазета Magyar Nemzet узнала от политического директора венгерского премьера Балажа Орбана, что на столе у всех лидеров Евросоюза лежит реалистичный план по урегулированию украинского конфликта.