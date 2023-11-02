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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лекарства для детей

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лекарства для детей

Законопроект, который разрешает родителям тратить маткапитал на получение платных медицинских услуг для ребенка или покупку лекарств для него по назначению врача, направлен на заключение в правительство России.

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