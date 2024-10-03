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МВД запросило домашний арест для блогера Лерчек и ее бывшего супруга

МВД запросило домашний арест для блогера Лерчек и ее бывшего супруга

Министерство внутренних дел намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для блогера Лерчек и её бывшего супруга по делу о незаконном переводе за границу более 251 млн рублей.

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