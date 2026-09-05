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"Это непростой союз". Алексей Учитель высказался о романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко

"Это непростой союз". Алексей Учитель высказался о романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко

75-летний Алексей Учитель назвал роман своей 17-летней дочери Анны Пересильд и 20-летнего артиста Вани Дмитриенко сложным союзом двух творческих людей.

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