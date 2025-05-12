Деньги на бочку! В челябинский магазин ворвался грабитель с пистолетом

Полицейские оперативно вышли на след преступника.Сотрудники правоохранительных органов Челябинска в кратчайшие сроки выявили и задержали мужчину, причастного к нападению на торговый павильон в Центральном районе города.
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