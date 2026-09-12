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Царьград

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Вулкан Семеру извергался семь раз 12 сентября, сообщили в Индонезии

Вулкан Семеру извергался семь раз 12 сентября, сообщили в Индонезии

Вулкан Семеру на Восточной Яве извергался 12 сентября не менее семи раз, поднимая пепел на высоту 900 м.

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