Кому Си Цзиньпин присвоил звание генерал-полковника 

Председатель КНР Си Цзиньпин, который также является председателем Центрального военного совета Китая, на торжественной церемонии в понедельник вручил свидетельство о присвоении звания генерал-полковника политическому комиссару сухопутных сил Народно-освободительной армии Китая Чэнь Хуэю.
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