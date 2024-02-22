Российские штурмовики обнаружили в Авдеевке опорпункт ВСУ с арсеналом стран НАТО

Российские военнослужащие группировки «Центр», принимавшие участие в освобождении Авдеевки, в одном из занятых опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили арсенал производства стран НАТО и боеприпасы к нему.
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