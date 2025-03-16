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Подруга 3 месяца работала в «Светофоре»: Что её удивило больше всего?

Подруга 3 месяца работала в «Светофоре»: Что её удивило больше всего?

Царьград Фото: © Zamir Usmanov/ Global Look Press После одной из наших статей про магазины «Светофор» читательница Анна решила поделиться историей своей подруги, которая проработала там три месяца.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
А у нас ВСЯ ☝🏻 торговля построена на этих &quot; принципах&quot;‼️&quot;ЗАОПТИМИЗИРОВАНО&quot; ВСЁ ☝🏻 –  за низкую з/п должности совмещают как хотят ☝🏻‼️ В результате нет конкретных обязанностей,а есть &quot;перечень&quot; всего того,что ты ДОЛЖНА И ОБЯЗАННА выполнять по указанию начальства.
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15 час.
Vladimir Lioubimcev
Все правильно девочка рассказала... Но это все  без ее откровений известно... Заходишь в колбасно-мясной отдел, как правило почти морозилка -дохлятинкой заметно пованивает... Да и цены  стали не такие уж и низкие...
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13 час.
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