Царьград Фото: © Zamir Usmanov/ Global Look Press После одной из наших статей про магазины «Светофор» читательница Анна решила поделиться историей своей подруги, которая проработала там три месяца.
Подруга 3 месяца работала в «Светофоре»: Что её удивило больше всего?
Комментарии
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Татьяна Курочкина
А у нас ВСЯ ☝🏻 торговля построена на этих " принципах"‼️"ЗАОПТИМИЗИРОВАНО" ВСЁ ☝🏻 – за низкую з/п должности совмещают как хотят ☝🏻‼️ В результате нет конкретных обязанностей,а есть "перечень" всего того,что ты ДОЛЖНА И ОБЯЗАННА выполнять по указанию начальства.
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15 час.
Vladimir Lioubimcev
Все правильно девочка рассказала... Но это все без ее откровений известно... Заходишь в колбасно-мясной отдел, как правило почти морозилка -дохлятинкой заметно пованивает... Да и цены стали не такие уж и низкие...
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13 час.
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