Подруга 3 месяца работала в «Светофоре»: Что её удивило больше всего?

Татьяна Курочкина

А у нас ВСЯ ☝🏻 торговля построена на этих " принципах"‼️"ЗАОПТИМИЗИРОВАНО" ВСЁ ☝🏻 – за низкую з/п должности совмещают как хотят ☝🏻‼️ В результате нет конкретных обязанностей,а есть "перечень" всего того,что ты ДОЛЖНА И ОБЯЗАННА выполнять по указанию начальства.