Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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День гнева

День гнева

Ростислав Ищенко *** Когда-то давным-давно не то чтобы в Тридевятом царстве, но в стране, какой уж нет, один поэт (а теперь иноагент) писал неплохие стихи.

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