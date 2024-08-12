Сенаторы США Грэм и Блюменталь выступили за прием Украины в НАТО в 2024 году

Североатлантический альянс должен отправить Украине приглашение о вступлении, считают американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, передает РИА Новости.
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