В Тамбове на перекрестке столкнулись "Маzdа" и "LADA Kalina"

В ДТП в Тамбове пострадал водитель легковушки. Авария случилась 23 октября на улице Подгорной. По данным региональной Госавтоинспекции, 52-летний водитель автомобиля "Маzdа" на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустил движущийся по главной дороге автомобиль "LADA Kalina" под управлением 53-летнего мужчины.