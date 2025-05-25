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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас об общем уровне тура: «Зверев говорил, что 10 лет назад топ-10 была сильнее. Возможно»

Алькарас об общем уровне тура: «Зверев говорил, что 10 лет назад топ-10 была сильнее. Возможно»

– Что говорит об уровне игроков топ-10 и топ-20 то, что Янник [Синнер] вернулся первой ракеткой мира и дошел до финала «Мастерса» в Риме? Считаете ли вы, что у них сейчас высокий уровень? – Думаю, да.

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