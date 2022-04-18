Ковачич травмировал голеностоп в матче с «Пэлас»

Томас Тухель сообщил о повреждении хавбека «Челси» Матео Ковачича. Главный тренер лондонского клуба высказался после полуфинального матча Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (2:0), в котором 27-летний хорват был заменен на 26-й минуте.
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