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Царьград

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Мужчина арестован за "зацепинг": после трагедии с подростком возбуждено дело.

Мужчина арестован за "зацепинг": после трагедии с подростком возбуждено дело.

В Москве и Подмосковье мужчина, вовлекавший детей в опасный "зацепинг", стал фигурантом нового дела после трагической гибели несовершеннолетней.

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