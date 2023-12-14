Синнеру присудили приз АТР «Прогресс года» по итогам сезона-2023

Итальянец Янник Синнер признан самым прогрессирующим теннисистом АТР-тура в уходящем году. Кроме Синнера на победу в номинации «Прогресс года» претендовали другой итальянец Маттео Арнальди, а также два игрока из США – Бен Шелтон и Кристофер Юбэнкс.