Синнеру присудили приз АТР «Прогресс года» по итогам сезона-2023

Итальянец Янник Синнер признан самым прогрессирующим теннисистом АТР-тура в уходящем году. Кроме Синнера на победу в номинации «Прогресс года» претендовали другой итальянец Маттео Арнальди, а также два игрока из США – Бен Шелтон и Кристофер Юбэнкс.
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