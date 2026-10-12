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Аргументы и Факты

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Володин призвал признать факт оккупации Украины тремя странами

Володин призвал признать факт оккупации Украины тремя странами

Страны коллективного Запада являются оккупантами, а Украина — их концлагерем, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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