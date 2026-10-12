Страны коллективного Запада являются оккупантами, а Украина — их концлагерем, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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Володин абсолютно ПРАВ!! Госпереворот на Украине был нужен только Англии, Германии и Франции..